（台中市政府官網）

台中市市長盧秀燕上任後力推藝文，市府宣布近期將有3大文化盛會，包括巡迴全台中29區免費看電影的「台中電影Fun-In季」、紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」、國泰雲門隨行吧《十三聲》。盧市府致力將台中打造成「文化城」，也趁入夏推廣夏日文化饗宴，讓民眾走出戶外徜徉藝文氛圍，更秉持「全民共享」理念，讓文化不分你我、滲透各處，這些活動通通免費。

台中市政府新聞局與民政局、教育局、勞工局及台中市影視發展基金會合作，6月30日至9月2日，推出「台中電影Fun-In季」。活動將巡迴全台中29區，精選15部動畫電影強片輪番放映，不僅場場抽液晶電視及院線電影票等好禮，為支持視障朋友的勞工權益，更將於7月1日西區、7月7日大里區、7月8日大雅區、8月19日南區等場次提供免費視障按摩體驗，讓民眾享受電影的同時也能響應公益。

不只免費看電影，文化局、教育局攜手紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」活動，將於7月16晚間7時來到台中市表演《台灣幻想曲》，地點在台中市南區四育國中，這也是「368鄉鎮市區兒童藝術工程」的最後一場壓軸演出。

文化局合辦的「國泰雲門隨行吧」，則將在7月22日晚間7時30分，於台中市政府前廣場演出舞作《十三聲》。這是林懷民退休後，雲門舞集新任總監鄭宗龍雕琢7年的作品，備受國際讚譽，此次特別以「戶外公演」的形式再現，且採全免費自由入場，誓言成就一場「地表最大舞蹈公演」。