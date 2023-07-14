機場捷運延伸至A22老街溪站工程，自施工以來歷經新舊系統整合、新冠肺炎疫情導致設備與外籍測試人員無法順利抵台等狀況，終於在2023年7月7日獲交通部核發營運許可，其中號誌系統方面，由德國西門子公司得標，整體延伸計畫分2階段通車，總經費173億元，正式通啟用後，配合桃園捷運公司，預計每天有143班次。

交通部鐵道局長伍勝園表示，A22站施工期間因遭遇新冠肺炎國際疫情影響，需進口的號誌設備，不只生產不順致運抵時程屢有延誤，且外籍測試人員亦常無法順利抵台，而為達成一車到底乘客無須下車轉乘，必須將既有營運路段與將通車之延伸線路段的二套新、舊號誌系統加以整合，此為國內捷運工程界首創在世界上亦屬少有。

針對號誌系統問題，伍勝園提到，鐵道局將問題發函詢問世界5大號誌廠商，後有2家回應解決方法，最後由德國西門子公司得標，且每2周與對方開一次會。

號誌系統經獨立安全評鑑機構確認安全無虞後，桃園大眾捷運公司也於3月1日進駐接管進行營運前準備，交通部於2023年6月18日辦理履勘，有關履勘所列營運前須改善事項均已完成，並於7月7日核發營運許可，後續將由營運單位桃捷公司辦理營運通車。

受系統整合影響，整個工程歷經15次才順利發包，也導致工期延長，另其整合難度高且僅能於夜間營運收班後，每晚約僅3小時進行測試，故需較長整合測試期程，終於在今年3月完成穩定性測試。本次通車的A21至A22站，含儲車尾軌共1.615公里，目前區間車試運轉不載客，配合桃園捷運班表，未來通車後，每天共有143班次，預計在本月底正式啟用。

鐵道局說明，A22站啟用後，將可帶動周邊中壢觀光夜市、興國市場、中平商圈及六和商圈活絡，創造繁榮商機，並可串聯高鐵、桃園機場、新北及台北捷運路網與臺鐵西部幹線等城際公共運輸系統，提升捷運路網整體運輸的效益。