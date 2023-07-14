明孝里里長林浤澤、明義里里長張郁惠希望市府能即刻改善中平路人行道。（明孝里里長林浤澤提供／高雄洪靖宜傳真）

前鎮區中平路人行道出現破損、高低落差狀況，今日傳出有老翁不慎摔倒受傷。前鎮區明義里長張郁惠指，日前也多次向市府反映，但遲遲未改善，而明孝里長林浤澤則質疑，市府說要大力改善、增設行人步道，像是「只聞樓梯響不見人下樓」，希望市府能聽到地方建議，即刻改善中平路人行道。

前鎮區明義里張郁惠里長指出，中平路人行道於1992年施作至今，已有破損、高低落差狀況，日前也多次向市府反映，包含在里長業務會報都有提出更新的需求，但總被以諸多理由延遲，導致地方居民使用困難。

明孝里林浤澤里長則表示，今天接獲1名7旬老翁上午行經時不慎跌倒，有輕微擦傷及扭傷，他提到，中平路人行道是銜接明義里、明孝里，甚至還有草衙里、明正里居民行走、通勤的必經之地。但近期人行道議題討論相當熱絡，市府也極力改善諸多路段，但中平路該段周遭里長已反映數次，仍不見改善。他們提及，市府說要大力改善、增設行人步道，像是「只聞樓梯響不見人下樓」，期盼市府能聽到地方的建議，即刻改善中平路人行道，給舊草衙地區的民眾一個舒適通行的行人空間。

對此，工務局道路養護工程處表示，已於6月1日邀集里辦公處到中平路北側人行道勘查，改善經費336萬，目前先錄案，並以行人交通量及經費等因素考量辦理，在改善前將持續就現有人行道鋪面加強巡查整平。

另外，工務局也提醒避免開車上人行道、私設斜坡道、占用等違規行為，也易造成人行道損壞以及影響通行。