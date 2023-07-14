雲林縣登革熱疫情有擴大趨勢，古坑鄉公所今（14日）舉行決戰21滅蚊大作戰記者會，只要查獲積水容器裡有孑孓即開罰，古坑荷苞村疫情熱區罰6000元，其他地區則罰1200元。（周麗蘭攝）

雲林縣登革熱疫情有擴大趨勢，目前累計確診25例，雲林縣府、疾管署、古坑鄉公所今（14日）舉行決戰21滅蚊大作戰記者會，即日起加強稽查，只要查獲積水容器裡有孑孓即開罰，古坑荷苞村疫情熱區罰6000元，其他地區則罰1200元。

雲林累計登革熱確診有25例，古坑鄉21例、斗六市3例、台西鄉1例，斗六及台西病例都有本次登革熱爆發點古坑鄉荷苞山桐花公園足跡。

古坑鄉位於山區且遍植竹林，平時蚊子就很多，竹管、竹葉、竹林又容易積水，最近常下午後雷陣雨，農民表示，只要下雨就會被沖刷，要達到防治效果必須重新噴，但常噴也會有藥性殘留疑慮，這是兩難。

縣長張麗善14日到古坑鄉荷苞村喊話，下雨後積水容器一定要巡、倒，光是0.5公分積水就足以成為孳生病媒蚊孑孓的溫床，雲林縣即日起啟動21天滅蚊作戰，鄉親務必落實「巡、倒、清、刷」步驟，只要是積水容器都是稽查標的。

環保局長張喬維說，即日起環保局稽查隊只要查獲積水孳生孑孓，即依「雲林縣環境清潔維護自治條例」告發，古坑鄉整個荷苞村都是熱區，查獲就罰6000元罰鍰，全縣其他地方開罰1200元。

環保局將出動空拍機搭配地面稽查部隊，只要發現筍園內有積水容器，立即通知地面部隊到場稽查，鄉親千萬不要心存僥倖。

古坑鄉長林慧如語重心長表示，古坑目前是登革熱「火坑區」，跳出火坑誰都不能置身事外，只要身分有「長」字都要負起責任，呼籲所有村長、民眾動起來清消環境，落實積水容器清除。

古坑鄉自本月初爆發5例登革熱案例以來，鄉公所清潔隊深入鄉間清除積水容易，但民眾的防疫感似乎不高，態度有點消極。

衛生局長曾春美表示，縣府、公所出動大批人力防治登革熱疫情，許多民眾仍不為所動，呼籲鄉親提高警覺心，筍農到筍園工作務必副武裝，從頭到腳都要包覆好，只露出眼睛、噴防蚊疫、腰繫蚊香盒，避免被蚊子叮咬。

雲林古坑登革熱防疫