客語歌王劉劭希曾獲金曲獎最佳客語歌手獎與最佳專輯製作人獎。（蔡明亘攝）

2023世界客家博覽會將於桃園登場，主辦單位規畫為期3天開幕晚會表演，客語歌王劉劭希受邀演唱新寶島康樂隊歌曲，但樂隊成員黃連煜、陳昇近日爆出性騷疑雲，劉表示他支持Me too運動，且主辦還禁唱他的個人創作，溝通無果後決定退出世客博演出。桃園市文化局回應，已解除邀請黃，曲目調整過程牽涉歌手多，溝通過程未同步，也未清楚說明整體節目規畫含意，因此造成誤會。

劉劭希今下午受訪指出，他支持Me too運動，這些歌曲的演唱人捲入性騷風波，未拿出證據自清，因此拒唱這些歌，且這些歌都是閩南語為主，客語、原住民族語為輔的混合曲目，世客博是以客家文化為主的活動，怎會在自己主場，還讓客語當配角，是非常丟客家人臉的安排。

劉劭希說，1988年還我母語運動後，客家青年覺醒，用母語做音樂，1990年代初期出現客家新音樂運動，30年來台灣客家文化有了新的改變與創造，豈料主辦單位根本沒用心做功課，沒關心客家音樂圈的創新，將刻板印象硬套進活動裡，金曲獎也頒客語獎項這麼多年了，如今既然拒絕演出，就不會再回去演唱。

劉劭希提到，當時與主辦單位溝通，Me too運動延燒，但對方仍堅持要用這首歌，還說劇本、布景都安排好了，沒辦法更動，今天才說會修改，令人覺得世客博對客家音樂不尊重。

文化局說明，當新寶島康樂隊成員黃連煜涉及Me too事件後，已要求節目製作團隊解除邀請，而該段節目安排為客家走向世界主題，以客家歌曲為主，與原民、閩南及海外客家歌手的聯合匯演，因此在合唱曲目挑選上，選擇包含多種語言的歌曲，並無任何打壓客語歌曲創作之意。

文化局指出，尊重節目製作團隊對晚會整體節目的安排，也考量社會觀感問題，同時調整曲目，但曲目調整過程中，牽涉演出歌手眾多，在溝通過程未能同步，也未清楚說明整體節目規畫含意，因此造成誤會。

文化局表示，世客博是全球首次以客家為主題的大型博覽會，歷經長時間籌畫，每位參與其中的夥伴都希望展現最多元融合的客家文化，桃園市政府與每一場活動的主辦單位都會全力以赴，打造出讓台灣深感驕傲的世客博。

據了解，世客博開幕晚會有連續3天的表演活動，爆出爭議的演出為「音樂劇」形式，主題為傳遞世界客家意涵，事發過後該表演因涉及3位歌手與整體表演脈絡，因此主辦單位正在調整表演中，同時也詢問並邀請劉劭希是否願意加入，而黃連煜的創作歌曲目前已換掉，新的歌曲橋段及演出人員仍在調整中。

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