柯叔元、黃薇渟父女初見就遭綁架。（中視提供）

美魔女鄭家榆加入中視、衛視中文台溫馨輕喜劇《女兒大人加個賴》陣容，飾演黃薇渟的媽媽，2人雖然是首度合作卻很投緣，鄭家榆誇黃薇渟可愛，「我們都是雙子座，比較屬於有點天馬行空，也比較直接（的個性）。」更巧的是2人都是山東人，所以聊得來。黃薇渟跟鄭家榆演戲，竟會不自覺害羞，「因為她好漂亮、好有氣質，講話的時候好像仙女。」拍戲期間黃薇渟會開車載鄭家榆，經過彩券行，還一起買了刮刮樂。

鄭家榆雖演媽媽，但外表卻仍保養相當好，她謙稱：「這兩年很明顯看出自己歲月的痕跡，雖然自己不完美，但就是要試著接受自己什麼年齡什麼樣子，我覺得自然還是比較耐看的。」去年鄭家榆出書晉升作家行列，她透露會盡量充實自己，也希望能夠嘗試寫第二本書，若是有戲劇邀約，也會慎重選擇，繼續接拍好戲。

演出《女兒大人加個賴》黃薇渟有許多嘗試，第一集她穿著制服扮高中生，為了入戲她努力回想自己高中時期，「我在肢體上做了一些調整，像是走路、手擺放的位置，還有說話的直接感等。」對於從裡到外呈現出一種青澀感，黃薇渟很用心詮釋：「我覺得主要還是靠眼神，我努力讓當下的自己對很多事都充滿未知。」

學生時期她是乖乖牌「好學生」，高一時還考進全校排名前四大班級的好成績，不僅會念書，還加入熱舞社，時常趁著午休偷偷練舞。學生時期是否會愛漂亮而改短制服裙子，她則透露：「很怕被看到底褲，所以我從來沒有改短，走路也儘量不靠近樓梯邊邊，因為知道學校的男生很愛聚集在樓梯下面。」那時她最愛的裝扮則是穿著西裝喇叭褲，還特地去訂做就為了呈現復古風。

在第一集的劇情，柯叔元飾演黑道老大「賴打哥」，因為想見女兒，就到學校找人，沒想到父女倆一起被綁架，而黃薇渟對於「綁架戲」竟完全不陌生，「我很常在戲裡被綁。」她曾經拍過一場戲，旁邊還有火在燒，相較之下，這次的綁架戲算很安全，「因為戲中常常被綁架，所以我知道很多綁架戲的小撇步，像是一定要先上廁所，還有麻繩不能真的綁太緊，因為手會破皮。」唯一比較擔心的是在山區拍攝會不會突然出現一條蛇，讓她瞬間跑不掉。

由柯叔元、侯彥西、陳妤、黃薇渟、管麟攜手演出的溫馨輕喜劇《女兒大人加個賴》將於8月1日起，週一至週五，中視晚間9點全台首播，衛視中文台10點接力播出！LINE TV以及KKTV也於當日晚上12點上架，敬請期待。