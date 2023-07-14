俄羅斯的海底威脅

要是俄羅斯和西方爆發衝突，最秘密的單位深海研究總局（GUGI）可能會在對戰中扮演要角。

據（Business Insider）網13日報導，深海研究總局所負責的，是破壞和監視如海底電纜和能源管線等關鍵海上基礎設施。英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）最近在一篇報告中說，它成立於1965年，雖然隸屬國防部，但卻獨立於海軍之外。不過，它的工作人員都來自第29獨立潛艇師（the 29th Separate Submarine Division）。

考沙爾在報告中說，雖然深海研究總局的評估和遴選流程難以得知，但它似乎是個難以加入的精英組織。蘇聯時期的候選人必須是軍官，並起碼有5年的潛艦服役經驗。此外，他們還得通過「以蘇聯太空人訓練為基礎的超累人課程」。

從深海研究總局專業和技術性工作的本質看來，許多成員仍是官員。2019年 7月總局的10831型「馬球」號（Losharik）核動力深海潛艦失火，艦上 18人中有14人喪生，而這些死者全是軍官，其中包括7位一級艦長。

當然，專業反映在他們的薪水上。報告指出，由於他們必須待在極深的海域，2012年局內成員1個月的薪資約為60萬盧布（約20萬台幣）。

Secretive and highly paid submariners are behind some of Russia's most worrying undersea operations https://t.co/xGESOzmA5R — Insider Military and Defense (@insidermildef) July 12, 2023

據信深海研究總局有6艘專用核動力深海潛艦，其中3艘是迷你潛艦，由於它們是以鈦打造艦身，因此能潛到近3,300 英尺（近1006公尺）深。而「馬球」號據說能深潛到近10,000英尺（近3050公尺），甚至更深的海域。