馬國賢在《八尺門的辯護人》飾演法律事務所老闆。（艾迪昇傳播提供）

馬國賢在熱播律政夯劇《八尺門的辯護人》飾演律師事務所老闆林鼎紋，角色在現實與利益間遊走，一個演技沒拿捏好，容易將角色演得很表面化，馬國賢表示：「這角色務實，比較像生意人。」為了難得的好角色，馬國賢卯起勁投入事前準備工作，在家模擬三、四種演法，建立起林鼎紋這個角色的個性、喜好，還詢問身邊好友，請朋友介紹律師事務所的老闆，詢問他們業務與經營方法，把自己沉浸在角色，甚至還在拍攝現場搞自閉。

馬國賢坦言自己性格喜好熱鬧，不論工作或是私下，喜歡炒熱氣氛，聊天說話的語助詞「嗯啊喔」很多，但接演此角，他便將性格收斂起來，他說：「我告訴自己這個角色要正經，律師講話就簡單扼要，不會跟別人嘻笑，所以我現場就不太跟人互動。」經紀人透露，馬國賢在開拍前，就密切和他討論劇情，並大讚馬國賢演出時，拿捏幽默跟訟棍的平衡。

馬國賢演事務所老闆入戲深，一場酒局戲臨場發揮，竟讓同戲的李銘順笑場，噴出口中的酒。那場戲約10多位演員在卡拉OK包廂內，劇情描述馬國賢要遊說李銘順到事務所上班，演到眾人一起開心喧嘩時，其中一位扮演酒店小姐的臨演不在狀況內，呆坐在沙發上，馬國賢突然一句：「妳今天心情不好喔，不想上班嗎？」既在角色內，又暗示臨演要專注，李銘順見他神來一筆自由發揮，被他逗笑，顧不得口中剛喝的酒，一口氣全笑噴到桌上。

馬國賢演戲，新婚妻子成為忠實觀眾，老婆會仔細觀賞他的演技，時不時還會與他討論，讓他演起戲更帶勁，他說：「現在老婆成了我演戲的粉絲，我自然要更努力在表演上。」這次出演《八尺門的辯護人》，馬國賢最遺憾沒有法庭戲，無法親身上場辯論，「一開始得知要演律師，都已經做好唇槍舌戰的攻防準備，很想試一試邊引據法條邊演戲的感覺」，期待日後有機會能一圓法律攻防的演技夢。

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