美國這家電動車大廠指出，充飽電的Model Y續航力道為350公里，最高時速約217公里，現在訂可在8至9月之間交車。韓媒報導，特斯拉這些Model Y是在中國大陸製造的。
據悉，透過補貼金，再加上特斯拉的獎勵方案，這款車價可再降到5000萬韓元以下。在首爾，對於車價不到5700萬韓元的電動車，車主可以拿到最高860萬韓元的補助金。
特斯拉官網表示，14日開始在韓國販售Model Y後輪驅動電動車，售價為5699萬韓元，約4.51萬美元。同時，這款車輛符合當地政府最高的補貼金資格。
美國這家電動車大廠指出，充飽電的Model Y續航力道為350公里，最高時速約217公里，現在訂可在8至9月之間交車。韓媒報導，特斯拉這些Model Y是在中國大陸製造的。
據悉，透過補貼金，再加上特斯拉的獎勵方案，這款車價可再降到5000萬韓元以下。在首爾，對於車價不到5700萬韓元的電動車，車主可以拿到最高860萬韓元的補助金。
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