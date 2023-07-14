美國這家電動車大廠指出，充飽電的Model Y續航力道為350公里，最高時速約217公里，現在訂可在8至9月之間交車。韓媒報導，特斯拉這些Model Y是在中國大陸製造的。

據悉，透過補貼金，再加上特斯拉的獎勵方案，這款車價可再降到5000萬韓元以下。在首爾，對於車價不到5700萬韓元的電動車，車主可以拿到最高860萬韓元的補助金。