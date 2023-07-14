近期「#MeToo」風波在台演藝圈持續延燒，不少明星皆被捲入。其中，男星黃子佼被爆出有「伸狼爪」舉動後，在社群上道歉時也接連爆出諸多藝人不為人知的一面，引發討論聲浪。事隔多日，黃子佼舊愛曾寶儀發聲了，寫下：「做個真誠的人」，引發揣測。

黃子佼遭爆出有強吻、拍攝裸照等舉動後在社群上道歉，不過也一併爆出13位藝人的黑料，其中包含了對小S、陶姓女星和夏宇童等舊愛的不滿，卻唯獨隻字未提曾寶儀，讓網友們好奇起「曾寶儀怎沒被點名？」一時引發討論。

曾寶儀昨(13日)在社群上寫下：「唯有做個真誠的人，才會得到真的朋友，因為他們曾經看過你真實的樣子。」認為只有見過真實彼此的人，才能患難與共並一同享樂，「而說到底那個朋友也就是你自己，成為那個你最想要的朋友，然後也這樣對待他人。」

而在該篇貼文中，曾寶儀也一併曬出參拜日本神社的照片，似在對自己喊話。然而昔日男友黃子佼近期才捲入「#MeToo」風波，讓人看了不免加以揣測，這篇在開頭直言「做個真誠的人」的文章，是否在對自己加油打氣之餘，同時也向其他人喊話。

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