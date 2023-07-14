張雁名鼓勵選手，展現自信，享受比賽。（伊林娛樂提供）

張雁名(中)與「花漾少男少女組」合照，自嘲像過年與親戚小孩合照的長輩。（伊林娛樂提供）

喜獲麟兒的新手奶爸張雁名，除忙於拍戲工作，因新屋正在裝修，他每天穿梭奔波於月子中心與新房子，蠟燭多頭燒卻甘之如飴，他說，「只要看到地瓜球（兒子），再苦再累也值得。」

40歲的他，滿滿的父愛，他對小他12歲的太太說：「妳好好坐月子，其他不用擔心。」現他除拍戲，不是在月子中心陪太太，就是忙於新房裝修，看到兒子立刻啟動超級奶爸模式，為兒子泡奶餵奶、換尿布、洗屁股也樂在其中，即使被兒子的屎尿突襲攻擊，他也一臉幸福的說，「很奇怪，他對我屎尿齊飛，剛洗完又弄髒，我還是覺得他好可愛。」

平日在外工作，收工後，他歸心似箭，想回去看兒子。私下也會跟奶爸過來人李國毅、王家梁、JR紀言愷等藝人，分享育兒經驗，「原來被嬰兒噴屎噴尿，這都很正常，哈哈。」

百忙中張雁名出任伊林第12屆璀璨之星複賽的評審，看到精神奕奕的參賽選手們時，他父愛爆棚有感而發說，「我跟他們一樣大時，連話都講不清楚，也沒想過未來要做什麼，但他們卻為了夢想，克服重重困難，勇敢追夢，真的很棒，很感動。」

張雁名讀大學時，陪同學去吳宗憲主持的《我猜我猜我猜猜猜》試鏡，迷迷糊糊被選上「陽光美少男」，後來偶爾拍廣告、雜誌打零工，退伍後，被找去演《籃球火》，進演藝圈時已27歲。當他看到璀璨之星複賽現場「花漾少男少女組」的選手，最小的只有12歲，他說，大家小小年紀已知朝自己的興趣努力，比起他當年，足足早了十幾年起步，可以更早開始發展學習與磨鍊。

身為人父的他，兒子雖還沒滿月，他已跟太太討論，不論地瓜球將來要走哪一行，他們都會支持，「他要有一技之長，如果要進演藝圈，我也會支持，我會讓他了解演藝圈的運作，也會跟他溝通，學生要兼顧好學業的本份，畢竟這一行，光靠外貌或演技也是不夠的，大學時期的養分，所有的累積，以後不管做什麼，都用的上。」

評選過程中，張雁名獲知有些參賽選手，因家境經濟不允許，無法從小學舞蹈、學樂器等才藝，全靠網路自學，他覺得很了不起，他鼓勵選手們，「舞台上最重要的是自信，輸贏是其次，要享受比賽的過程，從中學習檢討，從失敗中成長進步。」他說，地瓜球長大後，他會告訴他，「第一名永遠只有一個，每一次的比賽都是過程，檢討要多於抱怨，每一次經驗都能讓自己成長。」

第12屆伊林璀璨之星，共分「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」及「網紅創作組」，通過複賽選拔的選手們，將進行為期一個月50堂免費專業密集培訓課程，並於8月29日在台北市松菸文創園區進行總決賽一決勝負。