一、 本公司董事會原訂於112年6月27日上午10時進行第13屆第34次董事會(下稱系爭董事會)，於系爭董事會進行時，因有董事就本公司私募之議案提出異議，經董事會主席徵詢出席董事全體同意後，暫停會議予以休會。於系爭董事會暫停會議之休會期間，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司委託李賢文先生送達法人董事代表人之改派書至本公司，並至系爭董事會之會議室通知遭解任之董事已不具董事身分，不應再另行違法召集並進行董事會。因此，系爭董事會因董事異動而無法繼續召開，並未做成任何決議，而相關報導稱本公司法派董事及員工遭威脅、系爭董事會已完成審議、於會後始改派法人董事云云，顯與事實不符。

二、 另查，本公司法人董事愛蒂爾創意行銷有限公司改派代表人後，由於本公司已擬定進行私募等董事會議案，故由本公司董事長再次合法召集董事會，於112年6月27日下午作成董事會決議由李賢文先生為本公司私募之應募人，該等董事會決議均遵循相關法令規範，並無任何不法情事。是以，相關報導稱本公司董事會違法更換本公司應募人、本公司內控內稽不實云云，亦嚴重悖離事實。

三、 本公司感謝各方對本公司之關心及指教，惟近日相關新聞報導內容與事實不符，已嚴重影響本公司聲譽，本公司特此澄清如上，以正視聽。