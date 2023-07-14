越南北部地區5月下旬至6月中旬屢次遭遇限電、停電。官方調查指出，國有越南電力集團管理與電力生產投資不足導致「電荒」。未來兩年要確保北越地區的電力供應仍有困難。

越南北部地區今年鬧「電荒」，不只民眾生活不便，更牽動外資對越南的信心。有顧問公司向中央社表示，以前每個月諮詢投資越南的件數近百，「電荒」新聞經披露後，每個月接獲的諮詢量驟降至1成。

越南「電荒」驚動河內當局，網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）下令找出癥結。越南工商部負責對國有越南電力集團（EVN）的營運管理展開調查，近日陸續對外公布結果。

越南工商部調查人員指出，在2021年至2023年期間，EVN投資開發電力與電網的計畫不斷延遲。調查結果還說，EVN在解決火力發電廠的技術問題上存在不足，導致供電減少。

調查表示，EVN的管理有時候不到位並且未嚴格遵守營運計畫，導致北部地區電力供應短缺，「突如其來減少供電，對人們的生活和事業帶來不便」。

報導指出，EVN及旗下子公司肩負越南38%的電力供應。EVN在6月曾向越南政府提交報告表示，新的電力來源僅能供應越南北部地區每年新增消耗電力的3至5成。

EVN在報告中坦言，要確保越南北部地區的電力供應，直到2025年都有困難，尤其是水力發電廠在旱季低水位的時候。ENV也表示，將對「電荒」系列問題的權責單位和負責人進行審視。

越南工商部副部長杜勝海（Do Thang Hai）曾在6月政府例行記者會上表示，從現在到2023年底，全國生產生活用電基本不會短缺。然而，直至今天，媒體與網路平台上偶爾仍有停電通知在流傳。