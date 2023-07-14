2023南迴藝術季作品「時代絲綢」，作者達比烏蘭．古勒勒Tapiwulan‧Kulele。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東報導）

2023南迴藝術季今天舉辦記者會，毛恩足與AHA夏威夷藝術舞集。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東報導）

2023南迴藝術季今天舉辦記者會。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東報導）

2023南迴藝術季今天舉辦記者會，代言人武撒恩致詞。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東報導）

自2018年開始的南迴藝術季每年都獲得好評，也讓遊客駐足在南迴鄉鎮。2023南迴藝術季主題為夢迴南方，也將於8月12日在台東美術館登場，今天在北師美術館舉行記者會，由藝術家與毛恩足及AHA夏威夷藝術舞集演出展開序幕，副縣長王志輝邀請各方喜愛藝文人士共襄盛舉。

台東縣政府表示，今年藝術季以藝術創作、文化藝術工作坊、南迴永續聯盟藝文小旅行等藝文活動串連起南迴藝術季，縣府希望結合世界與在地地景，打造台東成為大美術館意象，歡迎各地民眾來台東，沿著南迴公路安排一場遇見藝術與大地的旅行。

王志輝表示，他長期關心台東境內的大地藝術活動非常有感， 台東藝術之美無所不在，除了有東管處的「東海岸大地藝術節」、水保局台東分局在縱谷推動的「漂鳥197」，加上縣府推動的南迴藝術季，讓全縣成為大型美術館。

台東縣金峰鄉長蔣爭光說，金峰鄉會與藝術季結合串連行銷，金峰鄉年度有3大季節，包括4月前後紅藜祭及7、8月小米收穫祭、11月則是洛神花季。

縣府文化處指出，2023南迴藝術季－夢迴南方，首次與南迴地區的青年組織合作，總共邀請7組藝術家，分別為來自台東在地的森川自然工藝聚落、排灣族傳統拍刺師宋海華（Cudjuy Patjidres）、瑪籟．瑪卡卡如萬 Malay Makakazuwan（林琳），來自台灣其他地區的達比烏蘭．古勒勒Tapiwulan‧Kulele、李蕢至、林介文，以及來自保加利亞的Rumen Dimitrov 紐西蘭薩摩亞裔的Greg Semu。