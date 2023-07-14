高雄彌陀區舊港橋混凝土剝落、鋼筋嚴重鏽蝕。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

舊港橋周邊替代道路。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄彌陀區舊港橋鄰近阿公店溪出海口，受到海鹽日積月累侵蝕，橋梁結構混凝土剝落、鋼筋嚴重鏽蝕，被列為危橋。後續高市府斥資2億2500多萬元改建，計畫拓寬並增加兩側人行道空間。但有居民反應，橋梁變陡增通行不便，高雄市工務局回應，依據經濟部中央管河川治理相關法規，新設橋梁高度較舊橋梁提高約1公尺，坡度5.5％配合調整為6.5％，坡度上仍符合規定。

彌陀區舊港橋鄰近阿公店溪出海口，連通高雄市彌陀與永安兩行政區，也是當地居民常行走的道路。然而經過海鹽積年累月侵蝕，橋樑結構混凝土剝落、鋼筋嚴重鏽蝕，經2020年橋梁檢測鑑定，列為危橋必須改建。

後續高市府規畫「彌陀區舊港橋改建工程」計畫，斥資2億2500多萬元經費改建，預計2024年底完工。橋梁現寬為8公尺，計畫拓寬為12公尺並增加兩側人行道空間，總長度約122公尺，工程目前已完成臨時鋼便橋施作，提供機車及行人通行。

而有民眾反應，橋梁拆建完成後坡度太陡，導致造成通行不便。工務局說明，阿公店溪出海口附近，屬中央經濟部水利署轄管河川，依據經濟部中央管河川治理相關法規，新設橋台位置需退縮至河川水道治理計畫外側，新設橋梁高度需依阿公店溪治理計畫規定高度辦理。

工務局指出，新設橋梁高度較舊橋梁提高約1公尺，橋梁舊港路引道路段勢必配合調整，舊港路由原坡度5.5％配合調整為6.5％，但符合市區道路人行道最大縱坡12％以下以及無障礙坡道最大縱坡度為8.33％規定。另規畫替代道路文安北路（堤防道路）設計縱坡4.98％，相較原引道舊港路的坡度5.5％已較為平坦，民眾可選擇路線通行；上述設計內容將擇期再舉辦說明會向民眾說明。