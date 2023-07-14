學生參加嘉義縣無人機體驗營活動。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

學生參加嘉義縣無人機體驗營活動，老師開講。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府推展無人機產業，暑期有一系列無人機相關活動，13、14日為國中小高中生辦理3梯次「無人機體驗營」爆滿；7月底舉行全國高中2023FRC機器人季後賽，有18校報名；8月12日還有「亞洲無人機AI創新應用博覽會」。

嘉義縣長翁章梁今天視察「無人機體驗營」活動，關心學員的學習狀況，學童開心手拿無人機合照，並用力擲出飛機；竹崎高中FRC隊展示今年初參加國際賽事的自主研發機器人，完成繞行夾取三角錐的高難度動作；溪口國中結合流行音樂、舞蹈及無人機飛行技巧，呈現感官享受。

翁章梁說，無人機涉及的技術廣泛，包括資通訊、鏡頭、人工智慧、材料科學等，而未來的應用更廣，橋梁道路巡檢、物流、軍事作戰等都會用到，將大大改變人們生活，營隊活動啟發學生對無人機產業的觀念，培養思考能力、動手做的興趣，進而從基礎建立與產業鏈的關係。

嘉縣府表示，7月13、14日在亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦3梯次體驗營，今年優先錄取嘉縣學子，報名開放半天即額滿，今年首次開放國小4至6年級的體驗營，亞創進駐廠商更設計分齡主題重點及實作比重面向，讓國中小及高中學生各有年齡層有不同學程體驗。

嘉義縣長翁章梁肯定無人機體驗營啟發無人機產業觀念。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府表示，亞創中心2022年8月揭牌，即將屆滿周年，縣府經濟發展處訂每年8月第2個周六為「無人機日」，8月12日將舉辦創新應用博覽會系列活動，有市集、競賽、表演，此外，7月29至30日在嘉義縣立體育館舉辦全國高中FRC機器人季後賽。