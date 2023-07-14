「酒精使用障礙症」是影響全球的十大疾病之一，根據2019年世界心裡健康調查，全球約有80％人口有飲酒經驗，而有酒精使用障礙症的終身盛行率為8.6％，其中43.9％合併精神障礙，且已有年輕化趨勢。專家觀察，過去成癮門診以中年男子居多，但如今卻常見大學畢業的年輕女性前往求助。要避免飲酒過量，應謹記「男2女1」原則，男性每日飲酒不可超過2單位，女性則不可超過1單位。

北市聯醫松德院區院長黃名琪表示，飲酒的危害不一定要等到酒癮才出現，飲酒的影響其實從第一口就開始，會造成身體、心理、行為的危害。身體方面，包含心臟血管、神經系統、視力、皮膚、泌尿道系統都會出現問題；心理的危害則常見憂鬱、焦慮、失眠、幻覺、妄想等；行為上，則與酒駕、暴力、自傷有關。

國衛院副院長陳為堅指出，近年女性有害酒精使用的盛行率呈上升趨勢，從2014年的1.32％上升至2018年的1.72％，且上升情況僅出現在18～29歲、具大學以上學歷、從事勞動或專業性職業類別者。其中原因可能是社會對女性角色的改變，且高教育程度女習慣的收入增加，能負擔經常飲酒的消費，且隨著女性工作機會增加，受鼓勵飲酒的文化影響，也會導致女性飲酒人口增多。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，過去她從醫時，門診全是中年男子，如今則常見年僅20、30歲的OL。一些年輕女性表示，自己和朋友在餐酒館喝完酒，回到家還會追酒，因這些女性多是高學歷，會自行查找資料，發現自己不對勁，就前往就醫。

「『飲酒量（c.c.）X酒精度數（％）』／12=飲酒單位數」。根據世界衛生組織（WHO）標準，男性每日飲酒不可超過2單位，女性則不可超過1單位，但黃名琪表示，近年來加拿大等先進國家已將標準提高，從每日「男2女1」改為每周「男2女1」。

陳亮妤指出，1單位等於10公克的純酒精。以啤酒而言，建議男性飲用不超過508毫升，女性不超過254毫升；含酒精的提神飲料，男性飲用不超過254毫升，女性不超過127毫升；飲用紅酒，則男性不超過212毫升，女性不超過106毫升；飲用米酒，男性不超過130毫升，女性不超過65毫升；飲用酒精度40％烈酒，男性不超過62毫升，女性不超過31毫升；飲用酒精度58％的高粱，男性不超過42毫升，女性不超過21毫升。

若要得知自己是否有酒癮問題，可以4題問題進行自我評估：1.我是否常常需要停止喝酒，或是控制喝酒？2.因為喝酒，家人常常勸我少喝一點；3.喝酒後心裡愧疚，覺得自己不應該喝那麼多；4.大喝後隔天醒來，會想再喝一點。黃名琪提醒民眾，只要符合2題以上，就已有成癮風險，必須就醫接受評估、治療。

為減少酒癮問題，心健司預計在11月成立酒癮防治中心，推動全台人才培訓規劃，未來政策、研究上，衛福部也會派員至美國頂尖機構進行交流，未來也要將酒癮防治擴及共病，加強跨科別的轉介，例如腸胃科門診中飲酒過量的病人將轉介至精神科，精神科的酒癮病人也會轉介至其他科別治療共病。

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