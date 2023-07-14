行政院院長陳建仁出席大會在致詞時表示，促進民間參與公共建設法(促參法)從89年公布施行迄今23年，政府與民間攜手合作許多成功的案例，包括食、醫、住、行、育、樂等與民生息息相關之公共建設，不僅提供優質的公共服務，也節省政府財政支出，創造諸多就業機會；因應時代變遷及社會需求，促參法於去(111)年12月21日修正公布，正式邁入促參2.0，可進一步擴大政府和民間的合作範圍及模式，讓台灣的經濟發展動能更為活絡，提供民眾更高品質的公共服務。

促參111年成功簽約139件，金額達2828億元，達到十年新高。111年民間參與公共建設成果豐碩，為勉勵各機關的努力成果而進行頒獎。

財政部部長莊翠雲致詞時指出，促參法為落實多元民間參與模式，已新增影視音、綠能、資源循環再利用及數位建設等公共建設類別，以擴大促參案源；並納入「增建、改建、修建-移轉-營運(簡稱RTO)」、「增建、改建、修建-營運-擁有所有權(簡稱ROO)」及政府有償公共服務機制等民間參與模式，可有效降低民間投資風險及提高投資誘因，將台灣辦理的促參模式逐漸與國際接軌；同時增訂履約爭議調解機制，提供快速解決爭議管道，降低民間機構投資公共建設的疑慮。配合促參法修正後政府有償取得公共服務政策評估作業辦法及促參案件履約爭議調解會的組織、規則及收費辦法(調解三法)均已發布施行，促參法施行細則也將在近期報行政院核定，現場特別設置促參2.0專區，以瞭解新措施及最新資訊。

財政部表示，本次啟動的商機案件受矚目且金額最高的促參及民參案件，分別為高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案(73億元)及高雄捷運橘線O10站聯合開發案(183億元)，活動現場還有高雄市政府等5個機關進行重點案件簡報，現場逾300人到場共襄盛舉。