健行數媒系學生張瑋庭、行銷系陳璵安的作品「洄」，於海峽兩岸職業院校視覺創意設計大賽勇奪一等獎。（健行科大提供／蔡明亘桃園傳真）

2023年海峽兩岸職業院校視覺創意設計大賽13日於大陸山東舉行，桃園市健行科技大學數位多媒體設計系大放異彩，於500多件參賽作品中勇奪一等獎、二等獎、三等獎及最佳指導教授獎等殊榮，展現設計軟實力。

海峽兩岸職業院校視覺創意設計大賽由山東省教育廳主辦，山東科技職業學院承辦，聚集兩岸頂尖科技大學與職業院校，超過1000名師生與選手參加。這次參賽由教師邱俊欽帶領5位同學前往山東濰坊市參賽，讓學生感受競爭壓力的臨場感，參賽者須在3分鐘簡報中闡述已完成進入初賽的設計作品。

健行數媒系學生張瑋庭、行銷系陳璵安的作品「洄」勇奪一等獎，學生陳益霆作品「圓」獲二等獎，學生徐若涵、馮冠儒作品「疲倦」獲三等獎，數媒系老師邱俊欽則獲最佳指導教授獎，成績斐然，展現數媒系在設計的驚人實力。

張瑋庭分享，這是第一次赴大陸比賽，非常感謝老師的指導，以魚兒洄游的創作理念，表達對「家」的連結，再加上豐富的創作圖騰元素，相當感謝評審們的青睞，也感謝數媒系給予的創作養分。

評審團表示，這次設計大賽聚集海峽兩岸50多所院校、500件作品參賽，能在疫情解封後盛大舉行非常難能可貴，也透過交流，增進新一代設計人才的創作能量，其中台灣選手的作品呈現與創作理念，也令人眼睛一亮。

健行科大表示，校方投入大量資源，提供學生學習實務技能的優質環境，積極培育學生參與校外競賽，優異表現讓學生在未來職場上有更多表現機會，近年在國內外創新設計、網路技術、餐旅技能等各項競賽中屢獲獎項，展現師生在技職專業領域的傑出實力。