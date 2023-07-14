到現在還沒召開成軍記者會，也沒公布教練團或管理階層團隊的T1聯盟新球隊台新，14日在選秀會上，終於找來剛上任的台新育樂總經理林祐廷首度公開說明球隊近況，他除了確定目前球隊已經找來8名球員，接下來更會在自由市場找尋合適人選。

「我是帶著對籃球的熱情，才加入這支剛成軍的球隊，希望可以打造屬於台北的爭冠球隊。且積極布局，」林祐廷說，「目前丁聖儒、林宜輝、陳文宏、張耕淯、曹薰襄和黃聰翰，加上今天選的張兆辰和簡賀宇，我們現在已有8名球員，接下來將在自由市場選人。」

林祐廷表示，目前球隊已經到了補強需求，接下來要補強的球員，考慮的點放在態度與積極度，且可以長期培養或培育，「我們當然還是會以冠軍當作最終目標，就算我們仍有很多不足的地方需要補強，可是我們有信心可以越來越好。」

除了強調下個球季主場仍以台北和平館為主，台新的正式成軍記者會，林祐廷表示希望可以越快越好，「目前就是放在8月底之前召開，屆時我們所有東西就會全部公開。」