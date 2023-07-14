俄羅斯社群媒體本週五（14）發布的照片顯示出，在庫斯克省庫爾恰托夫市（Kurchatov）被擊落的烏克蘭無人機殘骸中，出現了台灣公司生產的一顆小型渦輪噴射引擎，也算是另類的台灣援烏抗俄的的一個體現，根據型號顯示，這顆渦輪噴射引擎常見於航模中的遙控噴射機、直升機中，價格數萬台幣。

據公開資訊情報來源14日發布的圖文，這顆小型渦輪噴射引擎的型號是來自屏東的東高新機械有限公司出品的渦輪機G2系列的Turbines K-210，這是一種相當昂貴的台灣產品，文中顯示價格為數千歐元，是專門用來安裝在遙控飛機、和自制無人機上，經本報查詢網上價格約8萬台幣左右。

Among the wreckage of the Ukrainian UAV found in Kurchatov, one can notice a Kingtech K-210 turbine.



This is a rather inexpensive product of Taiwanese manufacture with a price of several thousand euros, designed for installation on aircraft models and homemade UAVs. pic.twitter.com/vMVXP57B0X — estonialove (@Wxchang1) July 14, 2023

這架烏克蘭無人機的殘骸上安裝有小型噴射渦輪機，也解釋了為什麼會有類似飛彈飛行的聲音，據稱聲音跟影片都被監視錄影器捕捉到了。

根據官網顯示，Turbines K-210的直徑為112.6毫米，長度286毫米，重量：1.6公斤左右，轉速每分鐘最高達33,000至120,000轉，引擎推力在最大轉速時為21公斤，所使用的燃料為柴油、航空燃油JET A-1以及煤油。