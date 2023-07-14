新北板橋私幼疑似餵藥案，涉案的9名教師均獲不起訴，被新北市政府點名需道歉的行政院副院長鄭文燦，今稱新北市府才需解釋為何撤照又復照。對此，新北市府回批怎麼會連為了保護孩童安全必須施行的預防性撤照都不了解？呼籲包括鄭文燦在內的造謠者們面對事實，拿出勇氣道歉，還給「被抹黑者」一個公道！

市府表示，新北地檢署偵結板橋私立幼兒園餵藥案，透過科學驗證、司法及教育局行政調查，證明孩子並未被餵食不明藥物，孩子也沒有被不當對待，因此教育局立即主動撤銷案件爆發初始， 為了預防性保護幼兒安全所做的廢止設立許可行政處分，並積極予以協助，盼能儘早重新建立親師生間的信任關係。

然而當初帶頭造謠的府院黨人士依舊不願誠實面對自己說過的謊言，拿出道歉的勇氣，竟還惡人先告狀，請有心人士捫心自問，到底是誰公然說出「幼兒園的餵毒案」不該發生？」，到底是誰刻意指稱「教育部有提醒，一直到提醒5次之後，檢調進行偵辦，移送這個案件，才做成撤照的處分」，到底是誰以直接或間接的影射性發言製造社會恐慌？不就是國家最高行政機關的行政院副院長嗎？

無獨有偶，執政黨立委賴品妤委員曾企圖將汐止幼兒園案製造成另一波餵藥案延燒的假象，如今真相大白，不但不思改過道歉， 竟反過來要新北市政府回頭是岸 ，極盡顛倒是非之能事。請賴委員別耍賴了！「回頭是岸」這句話送給您自己最為貼切。

新北市府指出，人民用神聖選票選出政黨和民意代表是希望能真心為民喉舌，而非為了選舉、為了打擊政敵信口開河、漫天撒謊，撕裂社會互信，台灣社會經過餵藥案事件後，除了省思，更需要縫合，找回人與人之間的信任與良善，呼籲造謠者們拿出勇氣誠懇道歉，找回身為政治公眾人物應有的道德良心與底線。