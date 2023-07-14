台東縣環保局在16個營業場所設置Rebag購物袋回收箱供民眾索取使用，也可提供家中閒置不用的塑膠袋。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

民眾上街購物時，常常需要使用環保袋，或者掏錢購買塑膠袋，台東縣環保局為推動循環再利用及垃圾減量，在台東縣16處營業場所設置「Rebag購物袋回收箱」，中央市場4個出入口皆有設置，歡迎民眾利用，也邀請民眾將多餘整理過的塑膠袋、紙袋及購物袋放置「Rebag購物袋回收箱」。

在民眾消費過程中，通常會產生許多1次性廢棄物，其中包含購物時常會使用到的環保袋或塑膠袋。台東縣環保局為此特別設置 「Rebag購物袋回收箱」，分別於家樂福台東店、銘家小吃部、正一百貨五金行（豐榮店、新生店、馬蘭店、卑南店、成功店、池上店）、台東地區農會超市、晃晃二手書店、台糖蜜鄰便利商店、吉利五金行、安東塑膠百貨、政利超市、統冠聯合超市（台東店）及台東市中央市場4個出入口等16處。

若民眾採購時，忘記攜帶環保袋，可拿取「Rebag購物袋回收箱」中的袋子做使用，即可以解決忘記帶購物袋出門的問題，也可以減少原本可能會購買的全新袋子，進而達到源頭減量的效果。

此外，民眾家中若有過多閒置的環保購物袋、紙袋及塑膠袋，丟了可惜留著又占空間，可經過整理後，自行放置各類營業場所中的「Rebag購物袋回收箱」中，分享給需要的人使用，也期望全民逐步養成「自備、重複、少用」的環保觀念，減少使用一次性用品，改變拋棄型的習慣，共同珍惜資源，用行動愛護地球愛台東。