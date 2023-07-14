北市天和公園水溝驚見女屍 水僅腳踝深警調查原因 16:502023/07/14 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（14）日下午14時許，台北市天母東路69巷內有民眾發現，1具女屍趴於公園水溝（無證件，身分年籍不詳）水僅腳踝深，警方獲報後已封鎖現場，目前正調查釐清中。 北市學童因「字太醜」遭補教老師打手臂 教育局啟動行政調查 AIT擴建用地北市早有規劃 她爆真相嗆「不只干預內政」 古坑桐花公園登革熱確診者再增1例 長者散步疑被叮咬 #公園 #水溝 #女屍 #北市 #天和 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市議員林杏兒樁腳行賄里長 士檢提當選無效吞敗 13:122023/07/14 社會 捷運南環段又流標 蔣萬安：該區段施工有難度 11:122023/07/14 政治 爆竹驚嚇「神明雞」跳下祭壇躲水溝 動保員涉水摸黑救援 14:122023/07/13 社會 驕陽日曬下打靶 北市兵役局致贈冰棒給教召軍人 11:592023/07/13 政治 幼兒園案綠指侯先定調餵藥 侯友宜：民眾眼睛是雪亮的 10:422023/07/14 政治 交警攔查女子提醒「沒穿內衣會引起犯罪」 遭記申誡兩次 22:442023/07/13 社會 高雄警「清園」專案臨檢公園 一查遊民身分不得了 15:242023/07/13 社會 台中推殯葬、宗教節能減碳 4年減少近4千噸碳排 14:382023/07/14 生活 擴建用地話題延燒 台灣網友炸鍋！衝AIT臉書開戰了 13:242023/07/14 政治 斥資近1800萬鑿井整頓 花蓮瑞穗溫泉公園正式啟用 13:412023/07/13 生活 陳昇疑涉性騷 天母啤酒節表演活動遭取消 14:042023/07/14 娛樂 蔣萬安赴營區慰勞憲兵 勉官兵連成一「憲」共同守護台北 09:122023/07/14 政治 被要求對餵藥案道歉 鄭文燦籲新北市府：撤照又復照才要解釋 13:572023/07/14 政治 澎湖推地質遊程 帶你看「上帝的石雕公園」 10:512023/07/13 生活 北市夏日電玩展開跑 蔣萬安與中山警共同宣導反詐騙 14:502023/07/14 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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