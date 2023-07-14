杭州亞運進入倒數71天，滑輪溜冰代表隊正緊鑼密鼓進行訓練，不過總教練吳炯助透露，先前3月赴杭州考察場地後，跑道的漆面有進行調整，加上今年亞運僅開放賽程3天前讓選手進行訓練，考驗選手適應場地能力。

滑輪溜冰亞運中華隊教練團有吳炯助、劉昱伸，選手名單預計4男4女，男子選手趙祖政、陳彥成、柯福軒、黃玉霖；女子選手楊合貞、李孟竹、劉懿萱、施沛妤。

上屆雅加達亞運中華隊有趙組政、李孟竹分別在男、女20公里公路賽拿下金牌，楊合貞則是奪下銅牌，吳炯助表示，希望這屆杭州亞運成績能夠超越上屆，不過目前場地成為選手最大需要克服的挑戰。

吳炯助說：「現在掌握到杭州亞運比賽場地有出現變化，跑道使用的漆跟之前3月去考察時不同，但現在還無法得知是什麼漆，有透過管道去了解，若能確定後更能幫助選手提前適應。」

除了跑道的漆有更動，吳炯助還透露，這次收到通知，在賽程前3天才開放各代表隊到場館進行訓練及適應場地，且每天只有1小時，考驗選手適應場地的能力。

吳炯助說：「我是跟選手說，若是確定只有這麼短的時間可以適應場地，既然這是無法改變的，就把可以改變的做好，只要把自己練得更強、提升能力，把心靜下來強化內在動力，其他就不用去想。」

國際賽經驗豐富的楊合貞也是第1次遇到只有3天可以適應場地的狀況，對選手來講是很大的挑戰；趙祖政也說：「現在收到的是練習時間比較少，要想辦法盡量讓自己更快進入狀態，平安完賽最重要。」