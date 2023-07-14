陳淑芳年輕時是千金小姐，突然家中遭遇巨變而跌落谷底。（陳淑芳提供）

「母親角色專業戶」陳淑芳出道多年都是擔任綠葉的角色居多，近日她登上《那些年。那些歌》節目，談起年輕時因為家道中落，身上一度窮到只剩200元還要養全家人，只好為了生計奔走演戲。陳淑芳說，每一部片她都盡力融入角色，曾因要詮釋失智老人講話「漏風」，敲掉自己三顆牙齒；也曾駝背一個月只為飾演90歲的礦坑婦女，敬業精神令人佩服。

陳淑芳的人生，也宛如電影一般精彩，從小家境富裕的她是「礦場千金」，父親是九份瑞芳礦坑的礦主，家裡甚至金條比現金還多！沒想到父親離世後，母親被騙走全部財產，讓她一肩扛下養家的責任。

在人生跌落谷底時，陳淑芳曾經身上窮到只剩200元，還要四處借錢給繼父開刀、照顧兩個年幼弟弟，於是她什麼角色都接，26歲就開始演媽媽，不嫌錢少只求有工作，有時同時要軋三部戲，整個禮拜都沒回家，洗澡也只在攝影棚簡單梳洗。

陳淑芳說，演戲是需要人生經驗的，沒有經驗就要下功夫、做功課。陳淑芳在電影《野雀之詩》裡飾演礦坑裡的90歲駝背婦人，她立刻想到小時候看到礦坑裡的老人，都因撿煤屑而駝背，所以自己主動全程駝背演出，拍完後至今多年都腰傷未癒。

1996年拍攝《春花夢露》要揣摩失智阿嬤，陳淑芳到醫院診間發現年紀大的患者大多講話「漏風」，為求聲音口齒不清，不惜鋸掉自己3顆牙齒，令主持人陳國華不禁說「這個認真程度真的太不容易了！」