苗栗縣竹南鎮1名民眾日前透過網路訂購一批洗衣球，匯款23650元到對方指定帳戶後，不見貨品下文，被害人向轄區竹南警分局報案，警方循線拘提涉案何嫌到案，詢後依法送辦。

苗栗縣警竹南分局日前接獲民眾報案，指稱於6月間在網路上購買300多盒洗衣球，依對方指定帳戶匯款23650元後，卻未收到商品，賣家並惡意躲避失去聯繫，驚覺遭詐騙，因而向竹南分局報案展開查辦。

警方經追查收款人帳戶，並通知帳戶所有人到案說明，帳戶所有人辯稱目前經營通訊行，有1名何姓男子向他訂購多項3C商品，並請他提供帳戶以方便何某匯款，通訊行負責人不疑有它才提供帳戶予何某，未料，何某另以假網拍的詐騙手法，詐騙被害人購買洗衣球，指示被害人轉帳金錢至通訊行負責人帳戶內，使通訊行負責人誤以為該款項是何某向他購買3C商品的費用，便交付商品予何某。

警方經循線調查，查出何嫌真實身分後，報請檢察官核發拘票，13日將何嫌拘提到案，依涉嫌詐欺罪嫌偵辦。

竹南分局表示，本案詐欺手法，係利用善意第3方進行假網拍詐欺，何嫌藉由被害人付款予第3方，第3方收款後再將商品交付予何嫌，企圖藉此製造斷點躲避警方追緝。竹南分局呼籲民眾，若遇是類案件，應保留對話紀錄及相關匯款資訊，以利警方查緝，更重要的是，購買商品應選擇有信用的商家或以貨到付款方式交易，切勿貪小便宜向不明人士購買，若遇網路連結至一頁式網站多數為詐騙，切勿登入個人資料避免個資遭盜用，導致錢財損失。