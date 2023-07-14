史上首次同時擁有前二順位的台啤雲豹，14日分別選來林信寬與高錦瑋，台啤雲豹營運長顏行書表示，超級滿意今年選秀結果，在跟台啤結盟後，已經補到球隊核心與基石，顏行書除了預告林信寬下季將打先發，更放話，「我想霍華德看到我們陣容也會笑！」

顏行書表示，林信寬與高錦瑋不僅是台啤雲豹未來的核心與基石，也是未來中華隊的核心與基石，林信寬在新秀球季更是擔任先發的機率很高，「我們現在鋒線陣容很齊全，接下來將會以補強本土4、5號球員為主，當然我們也預計找尋外籍教練。」

「反正我不會擔任總教練，我們要找的是擁有亞洲執教經驗的外籍教練，洋將應該放到最後吧，不過我相信霍華德看到我們陣容也會笑，他絕對會很開心，因為這應該是他想要的陣容。」

至於艾夫伯最近返台幫忙雲豹舉辦籃球訓練營，是否代表有機會回歸？顏行書說：「現在還很難講，他只是純粹回來台灣幫忙訓練營，我們接下來還有機會慢慢討論。」