青安貸款精進方案將於8月上路，一名網友表示，他上網查詢後，發現該方案的貸款上限為1千萬，因此想要買一間自備款僅88萬元的透天厝，想知道剩下的912萬元能否全部申請青安貸款，貼文一出，讓全場驚掉下巴，解釋這項房貸政策並不是直接借出1千萬，大嘆若真的這麼好康，每一個人都可以買房，「早點洗洗睡吧，明天努力賺錢」。

原PO在臉書社團《買房知識家 A你的Q》發文表示，他查詢青安貸款精進方案後，發現貸款額度的上限是1千萬元，而他最近看到某透天厝建案標榜「自備88萬，0工程款到交屋」，讓他不禁好奇，「剩下的912萬都可以直接貸款嗎？」還說這種方法是代銷人員教的。

貼文曝光後，讓一票網友傻眼，紛紛留言，「照你這邏輯，大家都買得起房了！很多人買不起是因為沒頭期款」、「88萬應該只可以買套房」、「88萬連裝潢都不夠…別衝動」、「早點洗洗睡覺，明天努力賺錢」、「這樣玩的話，一半的人都買得起了」。

對此，有內行網友解釋，青年貸款1千萬並不是直接借出1千萬，而是1千萬以下的房子可以使用「青年貸款的利率」，就算是軍公教人員可貸款8.5成，1千萬貸8.5成也有850萬，還是需要150萬元的自備款。

根據《ETtoday新聞網》報導，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般來說，買房就是需要2至3成自備款，預售屋交款還有訂金、簽約金、工程款等其他項目，還要額外預留家電、家具、裝潢錢與規費；至於政府最新推出的青安貸款精進方案，利息補貼1.5碼，補貼後利率1.775%，每戶最高能節省利息支出11.25萬元。

曾敬德說，這種房貸政策並沒有利多、也沒有利空，不過比公教房貸還要划算，可謂是目前買房的首選方案，能幫正好要買房的人多少省一些錢。