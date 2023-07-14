今年青春專案自7月1日開始，為了落實警政署提倡的反詐騙工作，桃園警分局將於明日上午9至12時在桃園藝文廣場舉辦「全民識詐 桃園善好」青春預防犯罪宣導活動，活動邀請樂天女孩、Fubon Angels等到場，另活動期間周邊有交通管制，員警也建議民眾注意。

警方表示，今年青春專案有三大主軸：淨化環境、預防宣導、防制被害。六大重點工作：遏阻接觸新興毒品、防制幫派組織吸收少年、防制少年淪為詐欺車手、防制兒少性私密影像犯罪與被害、強化少年網路安全觀念、防止少年深夜流連。

活動邀請知名團體樂天女孩、Fubon Angels、桃園市街舞協會、北門國小扯鈴隊、愛華舞蹈中心國標舞，用活潑、熱鬧的內容呈現反詐騙主題，並透過有獎徵答方式，傳達各項反詐騙犯罪預防措施，加強民眾識詐觀念與意識。

另明天8時至18時桃園區同德六街，新埔六街至中正路間段開放紅、黃線停車；但路口10公尺內、公車招呼站左右各10公尺及停車場出入口各3公尺仍禁止停車，更嚴禁併排停車。該路段也開放人行道停放機車；但應車頭向外，與人行道邊緣切齊，並排列整齊，保留1.5公尺空間供路人通行，不得佔用社區停車場出入口，另在人行道上請熄火牽行，勿騎乘以免造成危險。 同德六街上計程車排班區於活動期間暫時取消停靠及計程車排班載客。

桃園警察分局分局長洪志朋表示，為維護青少年身心健全發展，確保青少年暑期安全活動空間及預防偏差行為，2個月的暑假期間將強力查察毒品、詐欺、危險駕車等，以淨化轄區治安。同時也呼籲民眾明日踴躍參與，一同欣賞精彩的舞蹈演出及共同響應全民反詐騙觀念。

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