台南檢警執行「全國同步打擊詐欺及掃黑行動」專案時，查扣大批竹聯幫仁堂弘仁會台南分會所有的犯罪證物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

竹聯幫仁堂弘仁會台南分會成員涉嫌以北區某水產行作為活動據點，但實際並未從事水產買賣，反而掛羊頭賣狗肉私下從事詐欺及暴力不法犯罪行為牟利。台南市警方報請台南地檢署指揮專案小組展開偵辦，連日來陸續傳喚11人到案。其中，41歲的水產行黃姓負責人等4人，經檢方向台南地院聲請羈押獲准。

市警四分局日前偵辦詐欺集團私行拘禁人頭帳戶案件，成功解救被關押在汽車賓館的5名人頭帳戶被害人後，經清查發現此一集團詐騙被害人達10餘人，騙得金額高達上千萬元。員警繼續蒐證後，發現竹聯幫仁堂弘仁會台南分會成員涉嫌重大，並以北區某水產行作為活動據點。

警四分局報請南檢檢察官指揮，並結合刑事警察局南部打擊犯罪中心第八大隊第五隊、台南市刑事警察大隊科偵隊、警五分局及永康警分局等單位共組專案小組展開偵辦。

專案小組12、13日配合警政署執行「全國同步打擊詐欺及掃黑行動」專案時，分別在北區、中西區及永康區等多處據點執行拘提搜索，當場查獲水產行負責人黃姓男子在內的11名犯嫌，並查扣多支折疊刀、球棒、手機、身分證件、本票、警示人頭帳戶存摺、點鈔機、教戰守則及堂口牌匾等證物。全案偵訊後，依主持犯罪組織、洗錢防制法及刑法加重詐欺、妨害自由等罪嫌移送南檢複訊後，黃男等4人也被檢方聲押獲准。