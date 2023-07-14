屏東「麟洛鄉鄭成功廟生活空間」14日動土，有多功能棚架下空間營造、舊有成功圖書館閒置空間再利用及、以及文化故事藝術裝置等建設，預計明年2月完工。（謝佳潾攝）

屏東麟洛鄉「鄭成功廟」不僅是地方特色地標，更是居民重要活動處所，但因活動空間是鐵皮搭建，所以常有漏水等問題，為此，縣府向客委會爭取1650萬經費打造「麟洛鄉鄭成功廟生活空間」，該工程14日動土，有多功能棚架下空間營造、舊有成功圖書館閒置空間再利用以及文化故事藝術裝置等建設，預計明年2月完工。

「麟洛鄉鄭成功廟生活空間」動土工程由屏東縣長周春米親自主持，她指出，麟洛鄉屬於六堆客家的前堆聚落，開拓至今逾300年，歷經先民胼手胝足經營，營造出獨特的聚落空間與文化，當中「鄭成功廟」正是麟洛鄉的特色地標，她從擔任立委期間就大力爭取在地的多功能場域規劃及建置。

周春米說，很感謝客委會同意撥經費支持打造「麟洛鄉鄭成功廟生活空間」，該工程的主要修繕工項有多功能棚架下空間營造、舊有成功圖書館閒置空間再利用及文化故事藝術裝置等，透過打傘遮蔭的棚架為主軸，營造客庄聚落禾埕空間，提高場域的使用率及空間效益，該計畫讓有形的建設增添無形的價值。

她強調，希望未來完工後，能運用成功經驗營造出客家「晴耕雨讀、敬字愛書」的傳統氛圍，將麟洛鄉打造成更具有文化涵養與活力洋溢的客家聚落。

縣府客務處表示，廟宇及圖書館一直是周邊學子們求學階段的深刻回憶，更有傳承與發揚的獨特意義，因此這次空間打造特別規畫「舊有成功圖書館閒置空間再利用」，將把麟洛鄉唯一的K書中心改善得更完備，符合民眾需求。