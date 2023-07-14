彰化縣埔心鄉農會舉辦金蜜芒果評鑑活動。（孫英哲攝）

彰化縣埔心鄉種植高品質金蜜芒果，近來進入採收期，埔心鄉農會今天舉辦三蜜香金蜜芒果評鑑活動，農業專家說，今年氣候乾燥且雨水量較少，反而造就出風味及甜度絕佳的金蜜芒果，現在正是大啖高品質金蜜芒果的最佳時候。

埔心鄉農會舉辦的優質金蜜芒果評鑑今天登場，共有50幾組參賽農戶，能進入會場都是農民精心挑選後金蜜芒果，由專家學者組成的評審團就參賽金蜜芒果的重量、外觀、口感及甜度評分。

經激烈競爭後，冠軍由凃秀盆拿下，依序名次為亞軍蔡鳴忠、黃月惠，季軍羅福村、鐘乾魁、黃銘堂，優勝陳依祺、賴榮東、陳正杰、陳怡婷。獲得前三名及優勝的農民可獲頒匾額、獎金及招待國內旅遊。

台中農改場果樹研究室副研究員陳盟松指出，金蜜芒果今年在生長過程中，雨水較少，氣候較乾燥，使得其風味、甜度都有提升，連帶外觀及香氣也都很好，產量的部分則未受影響，今年消費者可以吃品質很好的金蜜芒果。

埔心鄉農會表示，金蜜芒果屬於高經濟作物，該會近年來大力推廣，金蜜芒果本身具有土芒果的芳香，甜度高達21°以上，金黃色果皮更顯貴氣，耕作面積由2013年的10公頃，推廣至今已達50餘公頃，今年碰到大豐收，藉由今天活動能讓更多消費者來購買金蜜芒果。