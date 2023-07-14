財政部統計，公共建設類別有交通、農業、資源循環再利用、長照、醫療、文教、觀光遊憩等。

行政院院長陳建仁表示，促參法公布施行迄今23年，政府與民間攜手合作許多成功的案例，包括食、醫、住、行、育、樂等與民生息息相關的公共建設，不僅提供優質的公共服務，也節省政府財政支出，創造諸多就業機會。

因應時代變遷及社會需求，促參法於2022年12月21日修正公布，正式邁入促參2.0，可進一步擴大政府和民間的合作範圍及模式，希望打造更方便、更有效率的投資環境，希望企業成為政府好夥伴，形成善的循環，讓台灣經濟發展動能更活絡，提供民眾更高品質的公共服務。

財政部長莊翠雲表示，促參法為落實多元民間參與模式，已新增影視音、綠能、資源循環再利用及數位建設等公共建設類別，以擴大促參案源；並納入RTO、ROO及政府有償公共服務機制（PPP）等民間參與模式，可有效降低民間投資風險及提高投資誘因，將台灣辦理的促參模式逐漸與國際接軌。

財政部表示，本次啟動的商機案件受矚目且金額最高的促參及民參案件，分別為高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案73億元及高雄捷運橘線O10站聯合開發案183億元。