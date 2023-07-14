目前正是蓮花盛開時節，中國大陸近日迎來「宋代古蓮」綻放奇景！陸媒報導，2017年秦淮河清淤時，在宋代地層出土發現古蓮種子，至今已有1000多年，專家表示，千年種子能發芽，是一項重要的科學成果，而古蓮保留原始蓮花的基因，「不僅花瓣數比較少，顏色也較古樸」，與現代蓮花花瓣很多的樣貎大不同。

中國新聞網報導，中國大陸浙江麗水市博物館近日迎來奇景，一株宋代古蓮緩緩綻放、搖曳生姿，花蕊呈淡黃色，共4瓣花萼、14瓣花瓣，花瓣呈淡紫色且紫裡透白。

這株宋代古蓮的種子是2017年江蘇南京秦淮河清淤時，在宋代地層出土發現的，至今已有1000多年的時間。古蓮子的壽命，一般在830歲至1250歲之間，有些甚至達2000多歲。

回顧珍貴古蓮培育過程，麗水市博物館研究館員、古蓮愛好者吳東海表示，2019年拿到種子後，經過人工破殼，種下的6顆古蓮全部成功「復活」。2022年7月長出第一株花苞，並成功開花結果；今年6月，古蓮長出首個花苞，但沒過幾天就枯萎了，直至近日第2個花苞長出，並且完全盛開。

吳東海說，古蓮的主要意義在於千年的種子能發芽，這是一個重要的科學成果。另外，古蓮保留原始蓮花的基因，不僅花瓣數比較少，顏色也較古樸，與現代蓮花花瓣很多的樣貎大不同。