主辦單位於今（14）日下午在廈門市體育總局舉辦行前記者會，金門副縣長李文良率隊出席。（于家麒攝）

主辦單位於今（14）日下午在廈門市體育總局舉辦行前記者會，金門副縣長李文良率隊出席。（于家麒攝）

主辦單位於今（14）日下午在廈門市體育總局舉辦行前記者會，金門副縣長李文良率隊出席。（于家麒攝）

因疫情停辦睽違4年的2023金廈泳渡-全球華人接力公開賽明（15）日再度登場，今年共有大陸、香港、澳門、台灣及葡萄牙、英國等共200名選手共襄盛舉，一同泳闖長達7000公尺金廈泳道。

主辦單位於今（14）日下午在廈門市體育總局舉辦行前記者會，金門副縣長李文良率隊出席，廈門市則由體育總局游泳中心社會活動部副部長許琦領軍與會，共同為兩岸合辦歷時11屆的金廈泳渡-全球華人接力公開賽掀開序幕。

金門縣府指出，泳渡金廈活動將於明日清晨於廈門椰風寨拂曉鳴槍，從廈門游至小金門烈嶼雙口海邊，其技術門檻堪稱為亞洲地區海泳門檻之最，除海泳需克服的風速、海流、浪差外，最難克服的就是長距離的耐力賽，這是讓選手們既興奮、期待又備感壓力的海泳賽事。

李文良表示，這次活動睽違4年復辦，終於克服萬難得以實現，金廈泳渡活動的泳道規畫長度，為亞洲海泳最長，整個活動的水上安全戒護，亦以最高級別規劃，這場活動集結了廈門市、金門縣雙方的水上戒護人力與船艇，並進行1（艘）對1（組）的單組戒護規畫。

此外，戒護人員皆具有水上專業能力及水上救援能力，整個泳道的中間點亦設置了醫護，可見其規格之高，而能達到這樣的級別，全仰賴金廈兩島之間緊密地合作與溝通，才能促成這樣高規格的長泳賽事，稱為亞洲之最，一點也不為過。

李文良也說，因疫情停辦的「金廈泳渡-全球華人接力公開賽」活動，兩岸終於在此刻將活動重新啟動，在短短的時間內完成賽事的籌備，也順利徵選出100組（200名）的游泳好手參與賽事，我方台灣好手生於2000年後占多數，為了能讓所有的游泳愛好者們，也能透過網路「金門海上長泳」臉書粉絲專頁來觀看賽事。

李文良強調，特別排除萬難規畫海上直播，盼各地喜歡游泳的好手們，能夠透過網路、直播，一同參與盛大的游泳賽事，期盼大家在明日都能成功挑戰自己並且泳出佳績。

金門縣府表示，疫情後時代，縣府與廈門市政府雙方決議再次攜手共辦金廈泳渡活動，在短短數月時間內，完成所有環節的對接，各部門間與承辦廠商相互努力下，使活動順利舉辦，雙方政府及承辦團隊展現出高度執行力與決策力，同時也顯現了兩岸和平、合作的重要性及影響力，更賦予熱愛海泳的好手一個絕佳的舞台，各地好手們期盼著能夠在這亞洲最長泳道內游泳，期許自己能創下佳績，也為自己在賽事上立下一座新的里程碑，為這金廈兩岸長達7000公尺的泳道，留下泳者們一輩子最值得的人生紀錄。