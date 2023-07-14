「低碳農業推廣－資材破碎再利用啟用｣記者會於草屯鎮平林里集會所登場。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

碎枝機暫置草屯鎮農會，不但提供南投縣民眾免費租借，還提供運送服務。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣平林地區盛產荔枝、葡萄廣受消費者喜愛，但每年產生的廢棄葡萄藤枝、荔枝修剪枝枒等農廢料去處，成為農民頭痛問題，因此南投縣環保局與草屯鎮農會等攜手舉行「低碳農業推廣｣記者會，提供碎枝機讓農民免費租借，還有碎枝機操作教學，呼籲農廢料變木屑化為生物碳存料，讓環境循環永續。

「低碳農業推廣－資材破碎再利用啟用｣記者會14日於草屯鎮平林里集會所登場，草屯農會理事長林昆熠、草屯鎮長簡景賢、南投縣議員簡峻庭、廖梓佑、林友友、莊士傑及荔枝產銷班成員等人共襄盛舉，南投縣府環保局長李易書率來賓進行揭幕儀式。

李易書表示，農民以往都將葡萄藤枝、荔枝修剪枝枒等農廢料露天燃燒，經過長期勸導，農廢料露天燃燒案逐年降低，從2017年1165件，去年僅剩605件，減少近五成，為了鼓勵農友響應農廢料再利用，今年與草屯鎮農會合作，試辦碎枝機免費租借服務，希望草屯平林地區成為示範合作區。

環保局指出，果樹枝枒、葡萄藤蔓等直徑小於10公分的樹枝，透過碎枝機把樹枝經過粉碎、加工成木屑，減少體積並加速腐化，另樹枝細破後亦可作為生物碳的存料，加速農廢料回歸農地循環再利用，經多年持續推動已有顯著成效。

環保局強調，這次與草屯鎮農會攜手和作開辦碎枝機免費租借服務，機器暫置草屯鎮農會，不但免費租借，還提供運送服務，提供租借對象包括設籍本縣農民、農場、民宿、餐廳、公司、工廠或民間團體（村里長辦公室或社區發展協會），可進入南投縣環保局網站（https：／／www.ntepb.gov.tw／home.aspx）下載相關文件，提出租借使用申請，或直接打電話049-2240252到草屯鎮農會預約。