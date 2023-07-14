「HYBS」曾多次來台參加音樂節演出，累積了不少台灣歌迷。（遠雄創藝提供）

泰國新銳獨立雙人組「HYBS」今（14日）宣布即將在9月8日來台舉行首次專場演出，他們先前多次參與台灣音樂祭演出，並以輕鬆活潑的抓耳旋律圈粉無數，歌迷不斷敲碗他們的專場演出，演唱會消息釋出後吸引不少樂迷留言「準備好搶票了！」HYBS也預告此次將會演出最新單曲〈Tip Toe〉，也興奮和台灣樂迷喊話「嗨，台灣的Shrimpies（粉絲暱稱），我們很期待9月再次見到你們，希望你們能和我們一起！」

HYBS由Alyn Wee及Karn Kasidej組成，Alyn Wee在組團前早已是發片歌手，而Karn Kasidej則主攻戲劇領域，不僅擔任泰劇《我為你的靈魂而來》的主要演員之一，更曾拿下泰國電視台KPN歌唱比賽冠軍。值得一提的是，他們其實早在2013年就認識，而後各自累積了音樂產業相關經驗，並因為疫情的緣故共同創作、組成樂團。團名靈感其實是來自泰文的諧音笑話，翻譯成英文就是「Have You Been Shrimp （你當過蝦嗎）」，因為他們經常開這個玩笑，便拿來作為團名，也將歌迷名稱取為「Shrimpies（小蝦們）」。

憑藉著獨特的復古音色及舒適聽感，HYBS在國際間引發關注，不只在泰國音樂節目《T-Pop Stage》的主打新人舞台上出場，也屢次上榜Spotify亞洲及全球類型精選名單。在〈Ride〉、〈Dancing with my phone〉、〈Go Higher〉和〈Killer〉四首單曲發行後，迅速在Spotify上積累了大量聽眾，不僅每月的收聽人數超過190萬，播放量更總計達到4400萬次，他們也於上個月發行全新單曲〈Tip Toe〉，帶給聽眾夏日的清新氛圍。

HYBS曾多次來台參加音樂節演出，累積了不少台灣歌迷，甚至讓「台北」成為他們收聽榜中排行第5的城市。HYBS 表示台灣的美食、城市悠閒的氛圍，以及演出時和觀眾的互動令他們印象深刻，他們也分享當聽到「台灣」第一個想到的就是「馬辣麻辣鍋」，Karn笑說「我吃太多會肚子痛，但還是很愛吃。」

「HYBS Live in Taipei」將於9月8日晚間19：30在新莊Zepp New Taipei開唱，門票將在7月2日中午12點開賣，此次演出分為1F站席VIP 2800元／1600元和2F對號座1800元， VIP票種可獲得優先入場、VIP 工作證、與HYBS團體合照（5人一組），以及周邊商品優先購買權乙次的福利。此外，持有 VIP票券的聽眾若購買周邊商品，更可獲得會後簽名會的資格。