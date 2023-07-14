前台南市議員謝龍介。（本報資料照片）

民進黨總統參選人賴清德近期頻開直播，被解讀為要拉攏年輕族群選票，不過，國民黨前台南市議員謝龍介認為，賴清德4年前跳出來挑戰蔡英文，背年輕人打成是背骨，這群年輕人現在要轉向挺賴清德？很難！賴清德最難最難就是這一塊！

民進黨主席暨總統參選人賴清德開直播、拍短片，被解讀是拉攏年輕族群選票，台灣民意基金會董事長游盈隆10日認為，參選總統者不須刻意媚俗去取悅，反而失去原汁原味的自我，應老實提出政策。游盈隆也分析年輕人疏遠民進黨的三大原因：萊豬、四大公投及學倫案。

而國民黨前台南市議員謝龍介今（14）日在《新聞大白話》指出，為何這次柯文哲和賴清德之間，會有年輕人選票的轉移？「我要跟清德兄講，這你很難挽回」，因為4年前，2019年3月，賴清德跳出來挑戰蔡英文，後來雖然改變遊戲規則，但最後賴輸了。

謝龍介解讀，那時第一次鋪天蓋地用網軍和國家機器對付賴清德，等於34、35歲以下年輕人把賴清德打成是背骨、忘恩負義，這群年輕人4年後要轉向挺賴清德？很難！賴清德最難最難就是這一塊！