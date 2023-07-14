有「冷泉之父」的竹中信景，其孫女是日本女作家竹中信子，竹中信子是「灣生」，還曾紀錄蘇澳冷泉的興起，她原訂4月赴宜蘭參加蘭陽女中校友會活動，但因健康不佳，6月9日離世，其兒女及親屬共4人今（14日）拜訪蘇澳鎮公所，透露竹中信子病危之際，仍舊心繫故鄉蘇澳。

蘇澳鎮公所表示，竹中信子在日本因多重器官衰竭逝世，享耆壽94歲，竹中信子女士曾在2004年獲頒蘇澳鎮榮譽鎮民，其捐贈蘇澳鎮公所留存的家族舊照，紀錄「蘇澳冷泉」的興起，被視為日據時期的珍貴史料，畢生致力台日交流與灣生文史研究。

鎮公所指出，在竹中女士過逝後，包括一雙兒女在內四位親眷，本周五、六、日3天，將帶著母親的遺願回訪蘇澳，參加冷泉系列活動，也將再次入住竹中家族在蘇澳的舊址，也就是金華旅社追思。

回訪第一站，今天拜訪蘇澳鎮長李明哲，李明哲代表蘇澳鎮公所致贈「竹中女士紀念冊」，謹誌竹中女士對蘇澳的貢獻。竹中信子長女中村景子轉述說，母親生前非常喜歡台灣，雖然為了「文史研究」及推廣冷泉文化，先後造訪台灣已不下百次，病危之際仍心繫故鄉蘇澳。

中村景子表示，這次代替母親巡禮蘇澳，一行人特地帶著母親的照片同行，透過蘇澳鎮公所準備的「竹中信子紀念冊」得以讓親人們再次緬懷母親，真的非常感謝。