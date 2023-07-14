大陸「國防部發布」微信公號消息，大陸國防部新聞發言人譚克非大校14日下午就近期涉軍問題答記者問。有媒體問：據報導，美軍參謀首長聯席會議主席密利日前稱，中國大陸希在未來10年內成為亞洲霸主，並在本世紀中葉實現軍力超過美方的目標。美軍必須維持決定性優勢和戰備能力。對此，譚克非表示，中國大陸堅決反對以霸權行霸道，堅定做更好更強的自己。

譚克非指出，美方時不時就會發表這種以己度人的錯誤言論，根本原因在於，始終沒有看清世界和平發展大勢，沒有走出零和博弈的思維定勢。其所謂維持「決定性優勢」，無非是想一家獨大，繼續以霸權行霸道，謀一己私利。

譚克非強調，中方絕不走追逐霸權、「國強必霸」的老路。如果要問中方的目標是什麼，那就是做更好更強的自己，不斷提升捍衛國家主權、安全、發展利益的能力，為維護世界與地區的和平穩定、服務構建人類命運共同體貢獻力量。