分析師指出，在日本央行政策以及日企獲利前景不明朗之下，日經指數漲至接近3萬3整數關卡時，投資人便開始拋售股票。市場臆測日本央行7月底會議時，會調整目前超寬鬆貨幣政策，故當地10年期公債殖利率，14日盤中一度升至4個半月以來最高。
個股中，晶片測試設備製造商愛德萬飆升5.74%，是日經中表現較好一檔。同時，晶片生產設備製造業者東京威力科創也漲1.76%。收跌2.09%的快時尚大廠迅銷，屬於日經表現較差的一群。另外，軟銀也大跌2.01%。
晶片類股持續帶領14日的日經指數走高，但市場憂心日本央行政策利率會議在即，以及日企超級財報周快要正式登場，故假日前選擇先落袋為安，故大盤漲勢不但收斂，午盤還逆轉下殺。收盤時，日經指數收32,391.26點，小跌28.07點或0.09%，周線持平。東證收2,239.1點，下跌3.89點或0.17%，周線跌0.7%。
分析師指出，在日本央行政策以及日企獲利前景不明朗之下，日經指數漲至接近3萬3整數關卡時，投資人便開始拋售股票。市場臆測日本央行7月底會議時，會調整目前超寬鬆貨幣政策，故當地10年期公債殖利率，14日盤中一度升至4個半月以來最高。
個股中，晶片測試設備製造商愛德萬飆升5.74%，是日經中表現較好一檔。同時，晶片生產設備製造業者東京威力科創也漲1.76%。收跌2.09%的快時尚大廠迅銷，屬於日經表現較差的一群。另外，軟銀也大跌2.01%。
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