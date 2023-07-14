分析師指出，在日本央行政策以及日企獲利前景不明朗之下，日經指數漲至接近3萬3整數關卡時，投資人便開始拋售股票。市場臆測日本央行7月底會議時，會調整目前超寬鬆貨幣政策，故當地10年期公債殖利率，14日盤中一度升至4個半月以來最高。

個股中，晶片測試設備製造商愛德萬飆升5.74%，是日經中表現較好一檔。同時，晶片生產設備製造業者東京威力科創也漲1.76%。收跌2.09%的快時尚大廠迅銷，屬於日經表現較差的一群。另外，軟銀也大跌2.01%。