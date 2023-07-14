當年辦理ADR的承銷券商Goldman Sachs、律師事務所Simpson Thacher & Bartlett LLP、中華電信存託憑證保管銀行JP Morgan與國際重要資通訊公司及台灣金融業者等貴賓，都將親臨現場，共同慶祝中華電信民營化工程重大的關鍵里程碑。

2003年7月中華電信成功至美國發行存託憑證(ADR)，成為台灣首家前身為國營事業而躋身全球最大國際資本市場的企業。過程中，公司團隊協力克服重重難關，將國營事業體質進行轉型，向國際投資人釋疑，並通過國際投資人專業檢視，成功完成海外釋股，加速了公司民營化的腳步，讓中華電信能更具競爭力，無懼電信自由化後的國內市場競爭。

過去20年，中華電持續以台灣電信龍頭企業，在國際資本市場為股東創造價值，除了協助台商全球布局外，也與其他電信業者廣泛進行策略及資本合作，成功開拓美洲、東亞、東南亞等國際市場。