台東縣政府社會處長陳淑蘭13日率團參訪新北市林口社宅，並對於新北運用社宅辦理日照、公托等各項社會福利表達肯定，同時也提供台東線學習經驗，重新思考如何整合在地資源建立創新社福政策，以服務更多的縣民。

陳淑蘭表示，台東為農業大縣，新北則工商發達，新北市運用公共空間及資源，開創許多社會福利服務模式，非常值得借鏡。台東在縣長饒慶鈴堆動下，未來也會打造更多社宅照顧年輕族群及有需求的民眾，因此新北的經驗也讓台東可以作為在地資源整合建立創新社福政策的參考。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，市長侯友宜非常重視社會福利的整體發展，因此透過城鄉局、財政局整合場域資源或公益回饋空間，也感謝國家住都中心全力支持，新北市才能充分運用社會住宅辦理各項社會福利方案，造福各領域的福利人口和對象。

林口區長廖武輝表示，世大運選手村在2018年起轉型為只租不賣的社會住宅，吸引外地人口移入，公所和市府以私公協力與NGO合作，整合各種福利服務資源，建立在地更加嚴密的社會安全網絡。