孫魏克親任MV導演。（友善的狗提供）

45歲新加坡創作新人孫魏克（Kerr），即將推出個人首張創作專輯《第二狂想》，主打歌〈我有一個夢〉MV邀請《該死的阿修羅》新銳男星賴澔哲飾演年輕的他，展現一位45歲大叔勇敢追夢的生命熱情！這首歌也是他人生真實寫照，孫魏克說：「我從一個年輕就玩團的少年，到現在終於要發片的大叔，這一條夢想之路也走了將近25年。」鼓勵大家「人因夢想而偉大，無論走入哪個歲數，都應該保有心中的一個夢」。

孫魏克的音樂和人生故事一樣精彩！另一身份為房地產銷售至尊經理人的他，被唱片公司封為「音樂勞力士」，除了讚譽他有如頂流品牌的身價，更藉此分享他人生一路走來親力親為、任勞任怨的拚勁！孫魏克本身也很喜歡「音樂勞力士」這個綽號，更特別感謝伯樂友善的狗、春浪音樂節創辦人沈光遠，「他聽到我的音樂，我們一拍即合，就有了《第二狂想》這張創作大碟」。

事實上孫魏克的音樂夢在高中時期就埋藏在心裡，集詞、曲、演唱、製作於一身全方位的他，5歲開始上音樂課、16歲玩吉他及創作，開啟了音樂之夢，狂愛音樂到開立一家二手吉他店，號召新加坡喜愛音樂的同好加入。但因為現實選擇，歷經人生起落，現今的他是一位優異出色的房產經紀人，歷經亞洲各地不同房仲交易，看透來萬千人生故事。無論歷經什麼身份的轉變，孫魏克的音樂夢依舊存在著，他不僅投資影視音相關產業，還意外與新加坡歌手「永邦」結識成為好友，永邦也助孫魏克一臂之力，醞釀完成歷25年的首張創作專輯。

在成為歌手之前，孫魏克除了忙於房產相關工作，對於新加坡當地影視音樂產業更是積極幫助，不僅投資梁智強導演的多部賣座電影，包含《我們的故事之沉默的年代》、《女兵外傳》、《貓山王中王》等，他還擔任演唱會主辦與投資方，負責歌手永邦在新加坡金沙娛樂城演出，他表示：「我喜歡幫助有才華的人，看他們發光發熱，某部分也是成就我的一種夢想！」他統籌永邦演唱會幕後所有事項，從樂手陣容安排、現場硬體、節目設計、票務銷售等都親自參與，最後這場演唱會吸引逾2200人進場支持。