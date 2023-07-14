台玻電子級玻纖布中的「低介電玻纖布」，已取得國際終端大廠認證並獲採用，並與美國歐文斯科寧合作玻璃纖維複合材料新窯，助產能提高效率增加，台玻將待整體玻纖市場回溫後，會評估擴建產線。

在國內磁磚市場市占率超過3成的冠軍建材，因應電價、天然氣價上漲壓力，及面對進口磁磚的競爭，除開始進行全建材供應鏈的打造，推出SPC木地板產品銷售。另外，也縮小大陸市場的規模，擴大台灣地區業務，透過多元建材產品、多款國際室內裝修潮流磁磚新品，同時深化全台簽約通路門市、建築工程等客戶業務合作。

凱撒衛營業地區以台灣、越南兩地為主；近期越南市場因當地房地產受政策打壓，因此將營運重心轉回國內爭取公共工程、內裝修市場。

疫情前，凱撒衛台灣、越南兩地的營占約為38％、62％。至2022年越南營占為29％，台灣則達69％。

有鑑於國內房地產市場面臨高房價、整體經濟環境不佳，導致買氣轉弱，和成近幾年已積極朝國防工業體系，碳纖維複合材料等多元市場及產品推進。