另外，根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具統計，聯邦基金期貨投資人也預測Fed在9月再次升息的機率只有1成，遠低於一周前的3成水準，市場信心再度被點燃。

日盛上選基金研究團隊表示，加權指數近期順利站回月線，並站穩所有均線。回顧台股6月上半月挾5月多頭氣勢，衝高挑戰17,335今年高點，下半月則受到人工智慧（AI）權值股的股價拉回，帶動加權指數進入區間整理。

而目前台股本益比已達16倍，為相對合理區間，加上研判加權指數進入區間整理，盤勢以個股表現為主。

日盛上選基金研究團隊指出，基本面的部分，雖然最差情況已過，但庫存持續去化、且需求轉弱，下半年回溫速度將非常緩慢。尤其，中國618檔期銷售不佳，手機出貨量年減3％，建議投資人觀盤重心仍以AI Server供應鏈為主。

選股方面，矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等，下半年仍有機會優於預期；傳產部分則關注重電、觀光、綠能以及生技等題材。