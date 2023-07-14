台北國際夏季旅展今起連續4天在世貿一館展開，吸引近200家廠商進駐，業者觀察因旅遊報復式需求，現場人流、買氣都很旺，整體業績較2019年同期成長約3成，甚至出現單筆破百萬大單，一次購買35席函館團體行程，日韓泰仍是熱門目的地。許多旅客為了提早安排行程，開始鎖定秋冬季，跨年檔期產品已賣到4成。

旅天下聯合國際旅行社發言人許哲郎指出，今年夏季旅展比疫情前，人潮、買氣皆有成長，看好這幾天的銷量。旅天下在日本花卷、函館有包機，能提供穩定且便宜的機位給消費者，也有利穩定整體團費，和疫情前相差不多。

許哲郎說，許多旅客已經布局下半年的檔期，秋冬產品詢問度漸高，跨年檔期的產品已經銷售到4成，目前產品規劃到明年1月，下個月則會開出春節產品。

旅遊電商易飛網說，日本、韓國仍是民眾出國首選，泰國則在第3名，而越南的峴港、富國島則有急起直追之勢。此外，香港近期推出機票買一送一優惠給業者包裝行程，詢問度也相當高，香港迪士尼本來就是很受歡迎的親子行程。

交通部觀光局提醒，旅遊安全及旅遊行程購買是旅遊品質的基礎，一般民眾對於旅遊交易欠缺風險意識，經常過於強調行程價格，或在同儕呼朋引伴的影響下而易衝動購買。

觀光局與旅行業品質保障協會指出，旅客參加旅行團時，需要留意「出國旅遊要買海外突發疾病醫療保險」、「留意海外求職旅遊詐騙」、「簽訂旅遊定型化契約」、「不買出發日期未訂的旅遊產品」、「認明銀行履約保證或銀行信託專戶」、「購買旅遊商品，刷卡付款有保障」、「要注意使用規則及退改規定」及「平日出遊避開人潮，旅遊品質更有保障」等8大重點。