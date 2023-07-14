澎湃新聞14日報導，中共中央新組建的中央社會工作部，又一名副部長亮相。大陸國家信訪局官網最新資料顯示，大陸國務院副祕書長李文章已轉任中央社會工作部副部長、中央信訪工作聯席會議辦公室主任，仍兼任國家信訪局局長、黨組書記。

李文章生於1963年1月，畢業於寧夏大學政法系，曾任寧夏回族自治區黨委常委、政法委書記，遼寧省委常委、政法委書記，國家安全部政治部主任、黨委委員，2020年4月任大陸國務院副祕書長、機關黨組成員，國家信訪局黨組書記、局長，近日已被免去國務院副祕書長職務。

稍早前，中央社會工作部已有部長吳漢聖、副部長柳拯兩名部領導亮相。

首任部長吳漢聖出生於1963年4月，此前擔任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記，副部長柳拯出生於1966年8月，此前擔任民政部副部長。

作為中共黨中央職能部門，中央社會工作部負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議徵集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，統一領導全國性行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展，指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設等，統一領導國家信訪局。

根據中共《黨和國家機構改革方案》，中央社會工作部畫入民政部的指導城鄉社區治理體系和治理能力建設、擬訂社會工作政策等職責，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設。畫入中央和國家機關工作委員會、國務院國有資產監督管理委員會黨委歸口承擔的全國性行業協會商會黨的建設職責，畫入中央精神文明建設指導委員會辦公室的全國志願服務工作的統籌規畫、協調指導、督促檢查等職責。