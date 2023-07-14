監察院調查行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾案，通過監委葉大華、王美玉委員所提的彈劾及糾正案，調查報告並建請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。提案監委將於17日上午9點45分，召開記者會說明。