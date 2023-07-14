涉性騷＋職場霸凌 原能會前主委謝曉星被監院彈劾 18:012023/07/14 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原能會前主委謝曉星涉職場霸凌、性騷，監察院通過彈劾。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院調查行政院原子能委員會前主委謝曉星涉職場霸凌及性騷擾案，通過監委葉大華、王美玉委員所提的彈劾及糾正案，調查報告並建請行政院速修性平三法完備相關權勢性騷法制。提案監委將於17日上午9點45分，召開記者會說明。 女老闆送女員工「情趣用品」被認定性騷 這行業騷擾案最多 職場性騷擾聽到風聲就要處理 未予理會最重擬罰100萬 客語歌王挺MeToo拒唱性騷嫌疑犯歌曲 揭主辦方無禮要求 #原能會 #謝曉星 #職場霸凌 #性騷 #監委 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑤瑤發抖淚訴遭噁男性騷 「胸部和叫床聲」都被意淫 09:082023/07/14 娛樂 調查局組長劉錦勳涉性騷美魔女教授遭拔官 接任人選曝光 12:542023/07/13 社會 陳昇遭控性騷！道歉信曝光 網灌爆臉書酸：還開演唱會 23:102023/07/13 娛樂 陳昇捲性騷沒回應堅持開唱 網將聯合舉「MeToo」燈牌踩場 13:112023/07/14 娛樂 陳昇爆MeToo 網一看演唱會視覺圖秒懂「難怪」：原來是被抵制 00:562023/07/14 生活 陳昇捲性騷醜聞首現身 穿居家服出門被撞見 脫口這句快閃 13:392023/07/14 娛樂 陳昇也捲MeToo 「1原因」鄉民一面倒：這人完全不意外 00:422023/07/14 生活 政院通過性平三法修正 權勢性騷最重罰百萬、關3年 12:102023/07/13 政治 控黃健瑋把性侵稱「交往對象」！Mia痛吐太侮辱 他回應了 18:512023/07/13 娛樂 女設計師控陳昇性騷灌酒 不要臉狂問「要不要跟我做愛？」 18:572023/07/13 娛樂 性平三法將送立院審查 賴清德：性別友善是執政黨的責任 13:522023/07/14 政治 蔡亘晏撇黃健瑋劈腿 Mia再嗆「隨便你編時間」：都是女人，何必 14:362023/07/14 娛樂 性平三法修法 民眾黨團盼申訴期延長、權勢性騷賠償10倍 13:462023/07/14 政治 女化妝師控NONO性騷「起生理反應」害她留陰影嗆：是不是男人 15:072023/07/14 娛樂 要求雇主通報職場性騷沒罰責恐淪空談？ 勞動部回應了 15:132023/07/13 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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